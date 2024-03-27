Мостовой: мы будем наблюдать интригу в борьбе за чемпионство до конца сезона РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Я уже говорил, что «Зенит», «Краснодар» и ещё группа, в которую входит и «Динамо», будут до конца создавать интригу в борьбе за чемпионство. Уже прошла треть чемпионата, и мы видим — интрига есть. «Зениту» надо выигрывать все матчи, а отрыва в семь очков не будет, как раньше. Мы до конца сезона будем наблюдать интригу в борьбе за чемпионство. Уже нет и не будет такого, что за семь туров до конца «Зенит» становится чемпионом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 проведённых матчей первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Зенит», у которого 40 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (39), на третьей — «Динамо» (38).

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