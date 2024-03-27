Жуан Жесус выступил с заявлением в ответ на решение спортивного судьи по делу Ачерби

Защитник «Наполи» Жуан Жесус отреагировал на решение спортивного судьи Серии А, который не усмотрел в действиях игрока «Интера» Франческо Ачерби по отношению к бразильскому футболисту оскорбления на расовой почве.

«Я несколько раз и с большим разочарованием прочитал решение спортивного судьи, который счёл, что нет никаких доказательств того, что я стал жертвой расистского оскорбления во время матча между «Интером» и «Наполи» 17 марта. Хотя я уважаю это решение, мне трудно его понять, и оно вызывает у меня очень горькое чувство.

Честно говоря, я удручён таким серьёзным инцидентом, в котором моей единственной ошибкой было то, что я отнёсся к нему «как джентльмен», решив не прерывать важную игру… Я сделал это, полагая, что такое отношение было бы уважительным и, возможно, взятым в качестве примера.

После этого решения я полагаю, что любой другой, оказавшийся в подобной ситуации, как моя, будет действовать совсем по-другому, чтобы защитить себя и обуздать позор расизма, от которого, к сожалению, мы изо всех сил пытаемся избавиться.

Я никоим образом не чувствую себя защищённым решением, которое одновременно признаёт, что «определённо были доказательства оскорбления», и утверждает, что нет уверенности в том, что оно носило дискриминационный характер, который только я воспринял «добросовестно».

Я действительно не понимаю, как слова Ачерби можно считать безусловно оскорбительными, но не дискриминационными.

Я не понимаю всей суматохи в тот вечер, если это действительно было «просто оскорбление», за которое сам Ачерби счёл необходимым извиниться, судья решил уведомить VAR, матч был приостановлен более чем на минуту, а его товарищи по команде поспешили поговорить со мной.

Я не могу понять, почему Ачерби начал менять свою версию событий только на следующий день, находясь в национальной команде, вместо того чтобы отрицать это сразу после матча, когда это действительно произошло.

Я не ожидал, что всё так закончится. Я боюсь – и надеюсь, что ошибаюсь, – что это может создать серьёзный прецедент для оправдания определённого поведения.

Я искренне надеюсь, что это (для меня) печальное событие поможет миру футбола задуматься над проблемой, которая является одновременно серьёзной и неотложной», — приводит слова Жесуса журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).