Тренер «Динамо» Гусев: я бы очень многое поменял в нашем детско-юношеском футболе

Экс-игрок ЦСКА, «Днепра» и киевского «Арсенала», а ныне член тренерского штаба московского «Динамо» Ролан Гусев заявил, что многое поменял бы в детско-юношеском футболе в России.

«Я работал и в РФС, был тренером юношеской сборной — ездил на чемпионаты по всей стране, смотрел ребят. Есть хорошие мальчишки, но многих никто не замечает. Нужно формировать скаутские отделы, платить зарплаты, искать самородков в деревнях и сёлах. Будь у меня власть, что бы я поменял? Я бы многое поменял, очень многое. На 80%. Если руководство страны попросит написать, что бы я поменял — напишу (смеётся)», — приводит слова Гусева Sport24.

Гусеву 46 лет, с лета 2023-го он работает в «Динамо». За время профессиональной карьеры футболиста Ролан успел поиграть за ЦСКА, «Динамо», киевский «Арсенал и днепропетровский «Днепр». После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона бело-голубые под руководством Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «Динамо» отстаёт на два очка.

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