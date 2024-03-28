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«Нужно быть выше этого». Парехо раскритиковал Винисиуса за его реакцию на оскорбления

«Нужно быть выше этого». Парехо раскритиковал Винисиуса за его реакцию на оскорбления
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Воспитанник мадридского «Реала» Даниэль Парехо, ныне выступающий за «Вильярреал», поделился мнением о поведении крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора, который регулярно подвергается оскорблениям на расовой почве.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Лично для меня Винисиус является выдающимся игроком с впечатляющими кондициями. Это правда, что я никогда не видел себя на его месте. Но мы, игроки, должны посвятить себя футболу, а не обращать внимание на то, что творится вокруг.

Думаю, что это часть процесса, ведь, когда ты играешь за «Реал», [вокруг тебя] всегда царит особая атмосфера, тебя постоянно стараются задеть. Но я тоже играл на разных стадионах, меня называли пьяницей или как-то ещё, но я не реагировал и не жестикулировал. Футболист должен быть выше этого. Я считаю, что в определённых моментах своего поведения он неправ», — приводит слова Парехо Mundo Deportivo.

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