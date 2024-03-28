Тошич: матч с Россией был шансом для Гаича и Зделара в сборной Сербии

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич высказался о важности товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0) для игроков красно-синих Саши Зделара и Милана Гаича. Напомним, оба футболиста вышли на поле в стартовом составе сербов. Зделар отыграл 57 минут и был заменён, а Гаич покинул поле на 21-й минуте, получив прямую красную карточку.

«И Саша, и Милан — очень хорошие футболисты, я их долго знаю. Со Зделаром я играл, если не ошибаюсь, два года вместе в «Партизане». Он большой профессионал, хороший парень, качественный футболист, который очень помогает своей команде. Гаич тоже играет хорошо, начал много следить за ним после перехода в ЦСКА. Вижу, что он приносит много пользы, даже играя не на своей позиции.

— Почему они так долго не вызывались в сборную Сербии?

— У Сербии очень качественная сборная, много очень хороших футболистов. Наверное, тренерам нужны были другие игроки. Сейчас была игра со сборной России. А кто может лучше знать эту команду, как не те, кто в России и играет? Для Зделара и Гаича это был шанс», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.