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«Атлетико» заинтересован в приобретении Роберта Левандовского

«Атлетико» заинтересован в приобретении Роберта Левандовского
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, мадридский «Атлетико» и клубы из Саудовской Аравии следят за ситуацией вокруг форварда сборной Польши. Отмечается, что сам игрок не намерен покидать «Барселону» этим летом.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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