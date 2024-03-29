«Атлетико» заинтересован в приобретении Роберта Левандовского

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях, мадридский «Атлетико» и клубы из Саудовской Аравии следят за ситуацией вокруг форварда сборной Польши. Отмечается, что сам игрок не намерен покидать «Барселону» этим летом.



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Напомним, в нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Реакция команды из 3-го дивизиона на попадание на «Барселону»: