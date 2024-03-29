Защитник «Жироны» Гарсия — о будущем: летом я вернусь в «Барселону», а дальше будет видно

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия, выступающий за «Жирону» на правах аренды, заявил, что летом вернётся в каталонский клуб.

«У меня контракт, и я вернусь в «Барсу», 100%. А дальше будет видно. Знаю, что в «Барселоне» конкуренция, но также я знаю, что в «Жироне» у меня всё в порядке. Я знаю, в какой футбол способен играть. Конкуренция всех делает лучше», — приводит слова Гарсии известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

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Гарсии 23 года, он является воспитанником «Барселоны» и «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне футболист провёл 24 матча с учётом всех соревнований и забил два гола. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 15 млн.