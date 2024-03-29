Салтыков: отставка Ивича? Это борьба за чемпионство, где-то надо и рискнуть

Нападающий московского «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды в «Крыльях Советов», поделился мнением об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар».

«В какой-то степени да, а в какой-то — нет. Команда ставит большие задачи, а весеннюю часть сезона они начали не очень хорошо. Руководители посчитали, что нужны перемены, чтобы дать команде новые эмоции. Руководство клуба делает шаги, а насколько они правильные, покажет только время.

Не кажется ли странным увольнять тренера всего после трёх неудачных игр? Ну да, но это топовый клуб. Если бы это была команда Второй лиги или ФНЛ, то там бы никто таких кардинальных решений не принимал. Но это РПЛ, борьба за чемпионство — если хочешь выиграть, где-то надо и рискнуть. Правильное это решение или нет, покажет таблица после 30-го тура», — приводит слова Салтыкова «РБ Спорт».

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» в начале 2023-го, а уволили его 13 марта нынешнего года. За этот период «быки» под его руководством провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре «быки» сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 31 марта и начнётся в 19:30 мск.

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