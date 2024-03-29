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Игрок «Ламии» Тошич предположил, почему в чемпионате Греции играет большое число россиян

Игрок «Ламии» Тошич предположил, почему в чемпионате Греции играет большое число россиян
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Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за греческую «Ламию», поделился мнением на тему выступления россиян в чемпионате Греции. В данный момент Юрий Лодыгин является игроком «Панатинаикоса», Магомед Шапи-Сулейманов — «Ариса», а Магомед Оздоев выступает за ПАОК.

«Если честно, не знаю, почему так много россиян едут играть в Грецию. Каждый из них — качественный футболист, играющий с пользой для своей команды. Все могли бы играть в хороших европейских командах. А в Греции футбол тоже на высоком уровне. Есть несколько команд, выступающих в высоких стадиях еврокубков.

Греция — это хороший и интересный чемпионат, хорошая страна, стадионы. Не отличается сильно от футбола в России», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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