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Источник: Россия не посылала запрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ

Источник: Россия не посылала запрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ
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Россия не посылала запрос об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, уголовное дело против Промеса в России не возбуждено. Отметим, прежде чем направить запрос об экстрадиции из другой страны, необходимо возбуждение уголовного дела.

Ранее De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из ОАЭ из-за налогового мошенничества. Также нидерландское издание проинформировало, что футболист находится в одной камере с как минимум 15 заключёнными. Помимо этого, Квинси Промеса побрили налысо.

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