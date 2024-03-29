Источник: Россия не посылала запрос об экстрадиции Промеса из ОАЭ

Россия не посылала запрос об экстрадиции нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, уголовное дело против Промеса в России не возбуждено. Отметим, прежде чем направить запрос об экстрадиции из другой страны, необходимо возбуждение уголовного дела.

Ранее De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из ОАЭ из-за налогового мошенничества. Также нидерландское издание проинформировало, что футболист находится в одной камере с как минимум 15 заключёнными. Помимо этого, Квинси Промеса побрили налысо.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше