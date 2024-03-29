Игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч РПЛ в чёрных футболках с журавлями

Игроки московского «Динамо» и «Ростова» вышли на встречу 22-го тура РПЛ в чёрных футболках с журавлями в память о жертвах трагедии, случившейся в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
Также после минуты молчания на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» прозвучала короткая версия песни «Журавли» и на экранах появилась заставка с журавлями.
В данный момент «Ростов» лидирует со счётом 4:0. На 22-й минуте полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Спустя 10 минут капитан «Ростова» Данил Глебов увеличил преимущество с передачи иранца Мохаммада Мохеби. В конце первого тайма Мохеби забил третий безответный мяч в ворота «Динамо». Ему ассистировал Егор Голенков. На 57-й минуте Мохеби сделал счёт 4:0 в пользу «Ростова», оформив дубль.
- 29 марта 2024
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