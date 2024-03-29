В «Реале» верят, что уход Клоппа из «Ливерпуля» поможет сбить стоимость трансфера Арнольда

Мадридский «Реал» не оставляет попыток подписать защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, но в клубе уверены, что предстоящий уход Юргена Клоппа с поста главного тренера «красных» поможет им сбить цену за трансфер англичанина. Об этом сообщает 90min.

По сведениям источника, «Ливерпуль» стремится переподписать контракт не только с Трентом, но и с Вирджилом ван Дейком и Мохамедом Салахом. У всех этих футболистов соглашение рассчитано до лета 2025 года, однако в клубе пока не знают о возможном негативном влиянии ухода Клоппа на решение игроков остаться на «Энфилде».

Ранее появилась информация, что «Ливерпуль» не собирается продавать Александер-Арнольда в «Реал», несмотря на предложение в € 87,7 млн.