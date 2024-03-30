«Барселона» предложила Кубарси новый контракт с суммой отступных в € 1 млрд — Романо

«Барселона» направила 17-летнему центральному защитнику Пау Кубарси новый контракт, рассчитанный на долгий срок и включающий в себя пункт об отступных в размере € 1 млрд. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, новое трудовое соглашение также предполагает увеличение заработной платы Кубарси. В каталонском клубе надеются, что им удастся пролонгировать контракт с защитником до окончания нынешнего сезона. 17-летний футболист является важным элементом в планах «Барселоны» по её развитию.

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В нынешнем сезоне Кубарси принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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