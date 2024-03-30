Кьеллини ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ювентус»

Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини ответил на вопрос о возможном возвращении в туринскую команду.

«Ювентус» всегда будет важной частью моей жизни, но это не означает, что я обязательно должен вернуться в клуб», – приводит слова Кьеллини официальный сайт ФИФА.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. За 23 года в профессиональном футболе итальянец успел поиграть в таких командах, как «Ливорно», «Фиорентина» и «Ювентус». Последним клубом защитника был «Лос-Анджелес».

Кьеллини завоёвывал с «Ювентусом» 20 трофеев (в том числе девять скудетто). Защитник также выиграл со сборной Италии чемпионат Европы — 2020.

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