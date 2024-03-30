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Лионель Месси пропустит очередной матч «Интер Майами» из-за травмы

Лионель Месси пропустит очередной матч «Интер Майами» из-за травмы
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси пропустит очередной матч своего клуба в рамках американской лиги МЛС, сообщает Mundoalbiceleste.

Завтра, 31 марта в 02:30 мск «Интер Майами» начнёт матч с «Нью-Йорк Сити», однако звёздный аргентинец не примет в нём участия из-за ранее полученной травмы задней поверхности бедра. 36-летний футболист уже пропустил два матча Аргентины против Сальвадора и Коста-Рики и продолжает восстановление.

Идея тренерского штаба состоит в том, чтобы он был готов к матчу Лиги чемпионов КОНКАКАФ против «Монтеррея» в среду, 3 апреля.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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