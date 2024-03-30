Бальбуэна: было правильно отменить матч Парагвай — Россия из уважения к жертвам трагедии

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поддержал отмену товарищеского матча между сборной России и сборной Парагвая.

Матч должен был состоится 25 марта на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве.

матч со сборной России было правильным решением из уважения к жертвам трагедии, их семьям. В такой ситуации никто не смог бы играть. Но это очень грустная ситуация, на которую мы были не в силах повлиять», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вечером 22 марта в примыкающем к МКАД подмосковном Красногорске произошёл теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», унёсший более 140 жизней.

21 марта команда Карпина провела товарищеский матч со сборной Сербии. Встреча завершилась победой России со счётом 4:0.