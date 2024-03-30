Семшов — о матче «Зенита» с «Крыльями»: лёгкой игры для петербуржцев точно не будет

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом».

«Лёгкой игры для «Зенита» точно не будет. «Зенит» сейчас знает, для чего он выходит на футбольное поле. Команда забралась на первую строчку в турнирной таблице и захочет это сохранить. Для этого надо выигрывать», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 30 марта, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Матч начнётся в 14:00 мск.