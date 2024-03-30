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Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Артур Жорже может возглавить «Ботафого»

Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Артур Жорже может возглавить «Ботафого»
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Главный тренер португальской «Браги» Артур Жорже может возглавить бразильский «Ботафого». Об этом сообщает Globo.

По информации источника, владелец бразильского клуба американский миллиардер Джон Текстор согласился выплатить финансовую компенсацию «Браге» за досрочное прекращение действующего договора тренера. Сообщается, что договор между сторонами уже подписан.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» принял решение об увольнении главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Ему на замену рассматривают сразу несколько кандидатур, среди которых упоминалось имя Артура Жорже.

52-летний португальский специалист возглавляет основную команду «Браги» с мая 2022 года, а до этого тренировал «Брагу-Б», молодёжные и юношеские команды в системе этого клуба, а также «Фамаликао» и «Тирсенсе». В ноябре 2023 года Жорже продлил свой контракт с «Брагой» до лета 2025 года.

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