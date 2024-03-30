Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Метц» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:00

«Метц» — «Монако»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 19:00
Комментарии

Сегодня, 30 марта, состоится матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Метц» и «Монако». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. В качестве главного арбитра встречи выступит Эрик Ваттеллье. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Метц
Метц
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 матчей в чемпионате Франции «Метц» набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 17-е место. «Монако» после 28 игр имеет в активе 46 очков и расположился на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции соперники встречались в 9-м туре. В том матче монегаски одержали победу со счётом 2:1 благодаря дублю российского полузащитника Александра Головина. Единственный гол «Метца» записал на свой счёт Ламин Камара.

Турнирная таблица
Календарь
Материалы по теме
Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 27-го тура
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android