Сергей Песьяков: я бы хотел, чтобы «Ростов» выкупил Сако — с ним комфортно играть

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков выразил желание, чтобы жёлто-синие выкупили 27-летнего центрального защитника Умара Сако, принадлежащего болгарской «Арде».

«В целом «Ростов» играет неплохо, и в этом также заслуга новичка Сако. Ему надо отдать должное, стало больше выигранных верховых единоборств, и мне кажется, что Сако усилил «Ростов». Я бы хотел, чтобы «Ростов» выкупил Сако, мне достаточно комфортно с ним играть», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сако перешёл в «Ростов» на правах аренды в конце января 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.