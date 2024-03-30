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Игрок «Ростова» Роналдо высказался о победе в матче с «Динамо»

Игрок «Ростова» Роналдо высказался о победе в матче с «Динамо»
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Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» (4:1) в гостевом матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Форвард провёл на поле весь матч и заработал жёлтую карточку.

«Очень рад победе. Хочу поблагодарить бога за этот матч. Всё, что мы тренировали и что просил Карпин, получилось. Получилось на поле всё.

Что касается интриги в РПЛ, впереди ещё много игр, в футболе возможно всё», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 23-летний бразильский футболист перешёл в «Ростов» минувшей зимой из болгарского «Левски». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

В нынешнем сезоне Роналдо провёл четыре матча за ростовчан во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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