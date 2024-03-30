Терёхин: «Динамо» вышло на матч с «Ростовом» слишком самоуверенно, а соперник был собран

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал поражение бело-голубых от «Ростова» (1:4) в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Для меня разгром «Динамо» от «Ростова» стал очень неожиданным. Ждал тяжёлый матч, но «Динамо» пропускало слишком лёгкие мячи. Первый тайм был ужасным, игра обороны — катастрофа. Очень много индивидуальных ошибок. В атаке-то создавали, но проблему обороны не могут решить ещё с прошлого сезона. Вроде только наладилось всё, а тут такой провал.

Мне показалось, что «Динамо» вышло на матч с «Ростовом» слишком самоуверенно, думая, что точно их обыграют. На соперник был собран: подкаты, все единоборства выигрывали. Непонятно, что это было», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.