Щетинин: «Ростову» до третьего места не так много, восемь очков — это не предел

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о победе над московским «Динамо» со счётом 4:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о целях южан на концовку текущего сезона.

«За счёт чего «Ростов» прибавил? Многое от матча зависит. Например, играли с «Балтикой», выигрывали 2:0, потом — ничья 2:2. С «Краснодаром» вели 2:0, потом проиграли 2:3. После «Динамо» мы на эмоциональном подъёме, становимся уверенными. Какая цель «Ростова» на оставшуюся часть сезона? Есть ещё Кубок, чемпионат. До третьего места не так много очков. Восемь очков — это не предел. Как говорит Валерий Георгиевич Карпин, в каждом матче надо брать три очка», – приводит слова Щетинина «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.