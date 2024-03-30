Щетинин: когда случаются ситуации, как в «Крокусе» — не до футбола, только скорбь

Футболист «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал об эмоциях после гола в ворота московского «Динамо» (4:1) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«По всей стране бьёт то, что случилось в «Крокус Сити Холле». Когда случаются такие ситуации — не до футбола и радости. Только скорбь. Эмоции после забитого мяча у меня были направлены только на это — не праздновать», — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется до сих пор. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.