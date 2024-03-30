Нападающий «Ростова» Роналдо: привыкаю к России, но тут очень холодно

Новичок «Ростова» Роналдо дос Сантос рассказал о своей адаптации в России. Бразильский нападающий перебрался в стан южан в январе текущего года.

«Привыкаю к России, но тут очень холодно. Гораздо холоднее, чем в Болгарии. Но тут со мной моя мама и жена, так что привыкаю потихоньку. Я ещё знаком не со всем, но Ростов — красивый город. Не ожидал. Также меня хорошо приняли болельщики.

Сейчас читаю книгу о боге — «Как победить в войне за бога». Её написал религиозный человек. Для меня бог — всё, что есть в жизни», — сказал Роналдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

23-летний Роналдо является воспитанником «Сан-Каэтано». Последние полтора года он выступал за болгарский «Левски».