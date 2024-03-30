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Женская сборная России в апреле сыграет два матча с Эквадором

Женская сборная России в апреле проведёт два товарищеских матча с национальной командой Эквадора, сообщает пресс-служба РФС.

С 1 по 9 апреля россиянки проведут учебно‑тренировочный сбор в турецком Белеке, в рамках которого и сыграют две игры с командой из Южной Америки.

Дата и время начала матчей между женскими сборными России и Эквадора:

первая игра — 4 апреля в 17:00 мск;

вторая игра — 8 апреля 18:00 мск.

Последнюю игру на международном уровне российская сборная провела 27 февраля. В товарищеском матче была разгромлена сборная Ботсваны — 4:0.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

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