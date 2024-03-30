Щетинин: я сам в шоке от статистики «Ростова» в играх на выезде

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин высказался о неудачной статистике южан в выездных матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

— До матча с «Динамо» — три очка в девяти матчах на выезде. С чем это связано?

— Я сам в шоке, если честно. Потихоньку ситуацию нужно выправлять. Думаю, что мы достаточно неплохо играем на выезде. Матч с «Динамо» — пример, когда мы можем играть в агрессивный футбол и на выезде. Будем исправлять ситуацию, — сказал Щетинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане на выезде одержали победу над московским «Динамо» со счётом 4:1. Данная победа стала для южан первой выездной в нынешнем сезоне РПЛ.

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