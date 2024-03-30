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«Крылья Советов» — «Зенит»: Шитов открыл счёт на 44-й секунде встречи

«Крылья Советов» — «Зенит»: Шитов открыл счёт на 44-й секунде встречи
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В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1-й тайм
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

На 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов.

После 20 матчей в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 40 очков и расположились на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 12-м туре. В том матче «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

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