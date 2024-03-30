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Месси назвал игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы

Месси назвал игроков, которые будут бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы
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Восьмикратный обладатель награды лучшему игроку года — «Золотой мяч», а также нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал имена футболистов, которые, по его мнению, будут бороться за этот приз в ближайшие годы.

«В ближайшие годы может сложиться очень красивое соперничество между такими игроками, как Холанд, Мбаппе и Винисиус. Также я думаю, что Ламин Ямал, который пока что ещё очень молод и сейчас выступает за «Барселону», сыграет заметную роль и будет бороться за него [«Золотой мяч»] в будущем.

Конечно, за эту награду будут бороться и другие, ведь появятся новые игроки, о которых мы пока не знаем. Думаю, это будет прекрасная эпоха, которой мы насладимся», — приводит слова Месси L'Equipe.

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