«Спартак» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

Сегодня, 30 марта 2024 года, состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи.

После 20 матчей в чемпионате России по футболу красно-белые набрали 31 очко и занимают шестое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге «Урал» заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.

Напомним, в нынешнем сезоне команды встречались в 4-м туре чемпионата России. В том матче «Урал» одержал победу со счётом 3:2.