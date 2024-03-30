Дубль Лаиссы принёс победу «Локомотиву» в матче женской Суперлиги с «Краснодаром»

Завершился матч 4-го тура женской Суперлиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой хозяек со счётом 2:0.

В первом тайме счёт не был открыт. Во второй половине игры нападающая «Локомотива» Лаисса в течение трёх минут оформила дубль. Бразильская футболистка отличилась на 58-й и 61-й минутах.

Это вторая победа «Локомотива» в трёх проведённых матчах. На данный момент москвички с шестью очками расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» с трёмя очками занимает седьмое место.

В следующем туре 14 апреля футболистки «Локомотива» на выезде сыграют с ростовчанками, а «Краснодар» в гостях встретится с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.