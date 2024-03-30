Футболисты «Ростова» посетили мемориал возле «Крокуса»

Футбольный клуб «Ростов» посетил мемориал возле «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошёл теракт. Об этом сообщила пресс-служба южан.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Точное количество погибших и пострадавших уточняется до сих пор. Более 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями.

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата.