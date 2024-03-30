Сергей Песьяков: будем рады, если Глебов перейдёт в европейский клуб из «Ростова»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков рассказал, как в команде отреагировали на слухи о том, что полузащитником и капитаном жёлто-синих Данилом Глебовым интересуются европейские клубы.

«Дай бог, чтобы Глебов перешёл в европейский клуб. Мы будет только рады», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Глебов принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место.