Стало известно, какие слова Карпин сказал футболистам «Ростова» после победы над «Динамо»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил игроков своей команды в раздевалке после гостевой победы в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (4:1).

«Всем большое человеческое спасибо за то, что вы сделали. Я вас всех очень люблю. Готовимся дальше», — сказал Карпин в раздевалке после матча.

Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.

Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 2 апреля в рамках Кубка России. В матче 1/8 финала Пути регионов ростовчане на выезде встретятся с подмосковными «Химками».