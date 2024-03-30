Стало известно, какие слова Карпин сказал футболистам «Ростова» после победы над «Динамо»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поблагодарил игроков своей команды в раздевалке после гостевой победы в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (4:1).
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Щетинин – 22' 0:2 Глебов – 32' 0:3 Мохеби – 42' 0:4 Мохеби – 57' 1:4 Бителло – 79'
«Всем большое человеческое спасибо за то, что вы сделали. Я вас всех очень люблю. Готовимся дальше», — сказал Карпин в раздевалке после матча.
Напомним, после 21 матча в РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате России «Динамо» заработало 38 очков и расположилось на третьей строчке.
Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт 2 апреля в рамках Кубка России. В матче 1/8 финала Пути регионов ростовчане на выезде встретятся с подмосковными «Химками».
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