Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Краснодар»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мыслями о предстоящей игре железнодорожников с «Краснодаром» в 22-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 19:30 мск.

«У «Локомотива» перед матчем с «Краснодаром» есть свои плюсы: стильная атака, большой выбор игроков. А о «Краснодаре» сейчас вообще сложно говорить, потому что в команде сменился тренер. Даже не смог бы назвать фаворита в этой игре. Понятно, что гостям нужна только победа, да и «Локомотиву» отступать некуда. Мне кажется, будет много голов.

Если говорить о смене тренера в «Краснодаре», то значит, что в клубе что-то было не так. Команда показывала несоответствующий футбол. Но теперь покажет только время, правильное ли это решение. Такие перестановки могут как угодно повлиять на команду», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.