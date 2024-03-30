Анчелотти рассказал, не опасается ли он, что Винисиус может покинуть Испанию из-за расизма

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, не переживает ли он из-за того, что крайний нападающий «сливочных» Винисиус Жуниор может покинуть чемпионат Испании из-за расовой дискриминации, с которой он сталкивается, играя в этой стране.

«Единственное, о чём я беспокоюсь, так это о том, что Винисиус завтра не сможет сыграть. Вот это меня волнует.

Я видел игру Испания — Бразилия на «Сантьяго Бернабеу». Она мне понравилась, ведь она была конкурентной, но дружелюбной. Дли Винисиуса это было очень важно, ведь это то, к чему он крайне серьёзно относится (товарищеский матч Испания — Бразилия (3:3) проводился под эгидой борьбы с расизмом, Винисиус вывел свою сборную с капитанской повязкой. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, Винисиус периодически подвергается оскорблениям со стороны болельщиков соперников «Реала». Один из наиболее известных случаев произошёл во время матча 35-го тура чемпионата Испании в минувшем сезоне с «Валенсией» (1:0). Тогда несколько фанатов «летучих мышей» кричали «обезьяна» в адрес Винисиуса.

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