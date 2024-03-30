Байдачный: Карпин смог подготовить «Ростов» во время паузы в отличие от Лички

Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов и сборной Беларуси Анатолий Байдачный высказал мнение о поражении бело-голубых от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Разгромная победа «Ростова» над «Динамо» в Москве — это что-то с чем-то! Неожиданно. «Динамо» ведь ещё и в лидерах идёт, за чемпионство борется. Была долгая пауза, и, возможно, Личка не смог подготовить команду. У Карпина же это получилось в отличие от него. За счёт этого и такая победа», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 29 марта в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги ростовчане в гостях обыграли московское «Динамо» со счётом 4:1. «Ростов» набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бело-голубые с 38 очками идут третьими.