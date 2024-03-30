«Зенит» потерял очки в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. На 23-й минуте нападающий «Зенита» Артур сравнял счёт в матче. Этот гол стал дебютным для бразильца за сине-бело-голубых.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 12-м туре. В том матче «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

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