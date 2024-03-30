Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» потерял очки в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»

«Зенит» потерял очки в матче 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился со счётом 1:1.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й секунде встречи счёт в матче открыл нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов. На 23-й минуте нападающий «Зенита» Артур сравнял счёт в матче. Этот гол стал дебютным для бразильца за сине-бело-голубых.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 12-м туре. В том матче «Зенит» одержал победу со счётом 3:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Артур забил дебютный гол за «Зенит» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android