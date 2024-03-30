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Тарханов: нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом, если они теряют очки на выезде

Тарханов: нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом, если они теряют очки на выезде
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Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о минувшем матче 22-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Видите, все теряют очки, «Зенит» в том числе. «Крылья Советов» играли на своём домашнем стадионе, где не уступают любому сопернику. Плюс у «Зенита», как и у «Динамо», было много игроков, которые уехали в сборные. Поэтому пока вернулись в расположение клуба, привыкли и адаптировались. В общем, российский чемпионат сейчас непредсказуемый. Нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом, если команда теряет очки на выезде», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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