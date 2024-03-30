Тарханов: нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом, если они теряют очки на выезде

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о минувшем матче 22-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Видите, все теряют очки, «Зенит» в том числе. «Крылья Советов» играли на своём домашнем стадионе, где не уступают любому сопернику. Плюс у «Зенита», как и у «Динамо», было много игроков, которые уехали в сборные. Поэтому пока вернулись в расположение клуба, привыкли и адаптировались. В общем, российский чемпионат сейчас непредсказуемый. Нельзя сказать, что «Зенит» станет чемпионом, если команда теряет очки на выезде», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.