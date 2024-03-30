Миранчук входит в пятёрку лучших ассистентов среди игроков топ-5 лиг в 2024 году

Сделав ассист в минувшем матче 30-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:3), российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук оформил свою седьмую результативную передачу во всех турнирах в 2024 году, таким образом войдя в пятёрку лучших ассистентов среди игроков топ-5 лиг на этом временном отрезке. Об этом информирует Opta Sports.

На текущий момент первое место по этому показателю занимает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отдавший 11 результативных передач. На второй строчке располагаются левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо и левый защитник «Милана» Тео Эрнандес с показателем в восемь ассистов. Третье место делят Миранчук, полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни и вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс.

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