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Миранчук входит в пятёрку лучших ассистентов среди игроков топ-5 лиг в 2024 году

Миранчук входит в пятёрку лучших ассистентов среди игроков топ-5 лиг в 2024 году
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Сделав ассист в минувшем матче 30-го тура итальянской Серии А с «Наполи» (0:3), российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук оформил свою седьмую результативную передачу во всех турнирах в 2024 году, таким образом войдя в пятёрку лучших ассистентов среди игроков топ-5 лиг на этом временном отрезке. Об этом информирует Opta Sports.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 3
Аталанта
Бергамо
0:1 Миранчук – 26'     0:2 Скамакка – 45'     0:3 Копмейнерс – 88'    

На текущий момент первое место по этому показателю занимает полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, отдавший 11 результативных передач. На второй строчке располагаются левый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо и левый защитник «Милана» Тео Эрнандес с показателем в восемь ассистов. Третье место делят Миранчук, полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни и вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс.

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