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В «Крыльях Советов» отреагировали на ничью в матче с «Зенитом»

В «Крыльях Советов» отреагировали на ничью в матче с «Зенитом»
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Шитов – 1'     1:1 Артур – 23'    

«Нас можно поздравить с тем, что мы заработали очко в матче с «Зенитом», командой, которая идёт на первом месте в РПЛ, а последние пять лет выигрывала чемпионат. Мы довольны результатом команды, самоотдачей и тем, как ребята отнеслись к сегодняшней игре — полностью выполнили установку тренера», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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