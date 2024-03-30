В «Крыльях Советов» отреагировали на ничью в матче с «Зенитом»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением о минувшем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарский клуб сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

«Нас можно поздравить с тем, что мы заработали очко в матче с «Зенитом», командой, которая идёт на первом месте в РПЛ, а последние пять лет выигрывала чемпионат. Мы довольны результатом команды, самоотдачей и тем, как ребята отнеслись к сегодняшней игре — полностью выполнили установку тренера», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После 21 матча в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.