Семак объяснил ничейный исход в матче «Зенита» с «Крыльями Советов»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества — убегать в быстрые контратаки. В дальнейшем по первому и второму тайму старались играть, комбинировать, создавать моменты. Они были у нас, но, к сожалению, реализовать ни один из них мы не смогли. Где-то немножко мастерства кому-то не хватило, где-то удачи. Поэтому счёт такой, какой есть», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

30 марта завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев. Матч завершился со счётом 1:1.

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