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Анчелотти оценил состояние травмированного Милитао перед грядущим матчем ЛЧ с «Сити»

Анчелотти оценил состояние травмированного Милитао перед грядущим матчем ЛЧ с «Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о физическом состоянии центрального защитника «сливочных» Эдера Милитао, который с начала сезона восстанавливается после разрыва крестообразной связки.

«Милитао не готов на 100%. Возможно, завтра я предоставлю ему игровые минуты (31 марта «Реал» сыграет с «Атлетиком» в 30-м туре чемпионата Испании. — Прим. «Чемпионата»). У нас ещё будет время до девятого числа для того, чтобы улучшить его состояние. Его колено в порядке, но не хватает игровой практики. Милитао нужно вновь привыкнуть выходить на поле и взаимодействовать с партнёрами по команде. Он очень хорошо восстанавливается», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, первый матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде. Ответная встреча пройдёт 17 апреля в Манчестере.

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