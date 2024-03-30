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У «Сочи» самое большое количество автоголов с момента выхода команды в РПЛ

У «Сочи» самое большое количество автоголов с момента выхода команды в РПЛ
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В эти минуты проходит матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Сочи» и московский ЦСКА. Игра проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 16:30 по московскому времени. На момент написания новости гости ведут со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Чистяков – 16'    

На 15-й минуте защитник южан Дмитрий Чистяков срезал мяч в свои ворота после прострела Виктора Давилы. Этот мяч стал для сочинской команды 10-м мячом в свои ворота с момента выхода в РПЛ в 2019 году. Об этом сообщает Opta Sport.

За этот период ни одна команда не допустила большего количества автоголов. Ближайший «преследователь» «Сочи» по этому показателю — «Ростов». За аналогичный промежуток времени ростовская команда девять раз забила в свои ворота.

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