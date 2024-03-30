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Семак: Ломаев отыграл прекрасный матч, и во многом благодаря ему «Зенит» не смог победить

Семак: Ломаев отыграл прекрасный матч, и во многом благодаря ему «Зенит» не смог победить
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, кого он считает героем матча в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Напомним, встреча, проходившая на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)», завершилась вничью со счётом 1:1.

«Что касается героев, сложно сказать. Ломаев отыграл прекрасный матч, и во многом благодаря ему мы не смогли победить», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

После 21 сыгранного тура в чемпионате России «Крылья Советов» набрали 30 очков и занимают седьмое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге сине-бело-голубые заработали 41 очко и расположились на первой строчке.

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