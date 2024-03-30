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«C победой». Игрок «Зенита-2» Данил Круговой опубликовал фото с тренировки

«C победой». Игрок «Зенита-2» Данил Круговой опубликовал фото с тренировки
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Защитник «Зенита-2» Данил Круговой опубликовал фотографию с тренировки команды. Футболист, подписавший предварительное соглашение с ЦСКА, на весеннюю часть сезона был сослан руководством «Зенита» во вторую команду.

«C победой», — так подписал фотографию Круговой.

25-летний Круговой является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга. В 2018 году «Зенит» продал его в «Уфу», а через сезон выкупил права на защитника, оставив в башкирской команде в годичной аренде. За основную команду «Зенита» в 105 матчах Круговой забил два гола и отдал 11 результативных передач. Его контракт с командой истекал летом 2024 года, но стороны не сумели договориться о продлении. Тогда Круговой принял решение подписать долгосрочное соглашение с ЦСКА.

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