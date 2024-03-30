Тренер «Аталанты» Гасперини — о матче с «Наполи»: мы контролировали ситуацию

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал выездную победу над «Наполи» (3:0) в матче 30-го тура Серии А.

«Радоваться можно не только победе «Наполи» на выезде со счетом 3:0, но и тому, как мы добились этой победы, создав множество моментов, удержав игру в своих руках, и, хотя Осимхен угрожал нашим воротам, мы всегда контролировали ситуацию.

Сейчас мы достигли хорошего уровня эффективности, поэтому, даже если кого-то не хватает, другие всегда будут готовы его заменить. Ротация состава абсолютно необходима, учитывая количество матчей, которые у нас впереди, и я рад, что у нас всегда есть конкурентоспособная команда.

Нелегко создать такую «химию в раздевалке», но все чувствуют себя вовлечёнными», — приводит слова Гасперини Football Italia.

После 30 матчей в чемпионате Италии «Наполи» набрал 45 очков и занимает седьмое место. В свою очередь, после 29 игр в Серии А «Аталанта» заработала 50 очков и расположилась на шестой строчке.