Антон Митрюшкин успешно прошёл медосмотр для перехода в «Локомотив»

Голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин успешно прошёл медосмотр для «Локомотива». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что «Локомотив» официально объявит о будущем трансфере голкипера после игры с «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится завтра, 31 марта. Начало игры — в 19:30 мск.

Напомним, с лета 2022 года Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки». В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов. В семи матчах он сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Ранее Митрюшкин играл за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также за московский «Спартак» и дубль красно-белых. Кроме того, вратарь был заигран за молодёжную и юношеские сборные России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Антона Митрюшкина в € 500 тыс.