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Руслан Пименов: «Зенит» сохраняет интригу в чемпионской гонке

Руслан Пименов: «Зенит» сохраняет интригу в чемпионской гонке
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Бывший российский футболист Руслан Пименов высказался о об игре футбольного клуба «Ростов» в матче с «Динамо» (4:1), а также оценил шансы бело-голубых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— «Почему «Динамо» проиграло «Ростову» с таким крупным счётом?
— У «Ростова» на сегодняшний день самая поставленная игра, а также команда очень хорошо готова физически.

— Остаются ли шансы на чемпионство у «Динамо»?
— Мы видим, что «Зенит» сохраняет интригу. Сегодня совершили осечку в Самаре, сыграв вничью 1:1 с «Крыльями Советов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, после 21 сыгранного тура «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко.

Турнирная таблица РПЛ
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