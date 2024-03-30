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Защитник «Ростова» Чернов: «Динамо» заслуженно находится на третьем месте

Защитник «Ростова» Чернов: «Динамо» заслуженно находится на третьем месте
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов высказался о шансах московского «Динамо» после разгромной победы над бело-голубыми в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, ростовчане победили со счётом 4:1.

— «Действительно ли «Динамо» — претендент на чемпионство?
— Невозможно ведь после 21 тура просто так быть на третьем месте в РПЛ. Значит, «Динамо» этого заслуживает. Возможно, поражение от «Ростова» — один матч, в котором команде было тяжело. Может быть, мы были удачливее и настойчивее», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, после 21 сыгранного тура «Динамо» с 38 очками идёт на третьем месте в турнирной таблице чемпионата. Лидирует «Зенит», имеющий в своём активе 41 очко.

Турнирная таблица РПЛ
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